Военный эксперт объяснил, к чему приведет "гонка вооружений" между НАТО и Россией

Решение руководства НАТО увеличить расходы на оборону и озвучивание основных угроз, стоящих сейчас перед человечеством, — война в Сирии и участие в ней России, последствия "Арабской весны" и российская агрессии против Украины — могут привести к очередной "гонке вооружений".

Об этом содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник рассказал в комментарии "Главреду".

"Вопрос о необходимости достаточного финансирования обороны возник не сегодня, это обсуждается давно. Согласно стандартам, принятым странами-членами НАТО, такие расходы должны составлять не менее 2% ВВП. В течение последних 10-15 лет мы наблюдали устойчивую тенденцию к сокращению оборонных расходов. В разные годы по-разному, однако только четыре-пять стран НАТО соблюдали этих стандартов. Остальные выделяют на оборону значительно меньше 2% ВВП. Собственно, на то были причины — Россия долгое время воспринималась как партнер, и угроза со стороны РФ практически не рассматривалась. Но такие призывы и требования о пересмотре объемов финансирования постоянно звучали, как со стороны стран-членов, так и со стороны руководства Альянса", — говорит военный эксперт.

Он подчеркнул, что сегодня ситуация кардинально изменилась, и вопрос объемов финансирования обороны приобрел особую актуальность. "В предыдущей стратегии НАТО фактически не рассматривалась возможность вооруженного конфликта с Россией — сегодня это стало более чем реально, и есть необходимость больше инвестировать в средства обороны. Если раньше существовала угроза распространения оружия массового поражения и угроза террористической деятельности, и сегодня они никуда не исчезли, то сейчас, помимо них, если не на первый план, то на тот же уровень выходит военная угроза со стороны России", — подчеркнул Мельник.

"К чему это может привести? Во-первых, есть угроза того, что это может привести к очередной "гонке вооружений". А, во-вторых, нарушение баланса сил в пользу одного или другого соперника — это не только угроза "гонки вооружений", но и положительный момент — мощный сдерживающий фактор. На определенном этапе может быть эскалация, но в дальнейшем это должно привести к стабилизации ситуации, поскольку вероятный противник увидит и почувствует, что дальнейшее наращивание вооружения с его стороны не даст ему существенного преимущества", — подытожил содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова.

Ранее "Главред" сообщал, что неделей ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у Альянса с Россией не может быть никакого "соглашения об обмене" по Украине и Сирии.