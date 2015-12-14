Дуда начал визит в Украину с чествования памяти жертв тоталитарных режимов, опубликованы фото

В понедельник вечером президент Польши Анджей Дуда прибыл в Украину для встреч с властями. Он прилетел в международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область)

Он прилетел в международный аэропорт "Борисполь", передаеют "Українські Новини".

В ходе двухдневного визита в Украину Дуда, в частности, проведет встречи с Президентом Петром Порошенко, премьер-министром Арсением Яценюком и председателем Верховной Рады Владимиром Гройсманом.

Вместе с тем, Дуда начал визит в Украину с чествования памяти жертв тоталитарных режимов в Быковне, передает Радио "Свобода".

Напомним, ранее сообщалось, что программа визита предусматривает переговоры Президента Украины Петра Порошенко с польским коллегой.

Фото: Радио "Свобода".