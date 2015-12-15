Боевики немного устали: под Донецком почти вдвое снизили количество обстрелов, карта зоны АТО

За прошедшие сутки в результате боевых действий в зоне проведения АТО на Донбассе ни один военнослужащий не погиб и не был ранен.

Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

Так, на Луганском направлении впервые за несколько дней боевики здесь нарушили перемирие. Две вражеские провокации были зафиксированы вблизи Трехизбенки с применением стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На Донецком направлении почти вдвое снизилось количество обстрелов. Неспокойно было в районе Донецкого аэропорта, в частности неподалеку поселков Пески и Авдеевки. Боевики также осуществили три неприцельных обстрела по нашим позициям у Новгородского и применили стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы и противотанковые гранатометы на Светлодарской дуге, а именно в районах поселков Луганское и Зайцево.

На Мариупольском направлении не было зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня.

Напомним, враг 11 раз обстрелял наши позиции, а под Горловкой запускал противотанковые ракеты