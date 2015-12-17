НАТО компенсирует Украине потери от аннексии Крыма — СМИ

В 2016 году НАТО планируется запустить в Украине три трастовых фонда, один из которых позволит Киеву улучшить контроль над воздушным пространством и компенсировать возможности в этой сфере, потерянные в результате аннексии Крыма.

Об этом рассказал заместитель министра обороны Украины по вопросам евроинтеграции Игорь Долгов, пишет "Апостроф".

По его словам, в Украине осталось запустить три трастовых фонда НАТО. Они касаются модернизации системы связи и автоматизации Вооруженных сил, улучшения уровня киберзащиты и запуска новой системы переподготовки и социальной адаптации военнослужащих.

Эксперт также отметил, что переговоры по запуску этих трастовых фондов находятся на заключительном этапе, а их реализация планируется в 2016 году.

В частности, важной для обороноспособности Украины будет помощь НАТО в модернизации систем связи (Command, Control, Communications and Computers), отметил он.

"Первым проектом в рамках этого фонда будет расширение возможностей Украины в плане контроля над воздушным пространством. Это позволит нам восстановить средства, потерянные в результате временной оккупации Крыма, и обеспечить более эффективный контроль над авиаперемещением".

По его словам, в рамках этого фонда предполагаются также поставки Украине новейших средств связи.

Напомним, Украина получит дополнительно 300 млн долларов из оборонного бюджета США.