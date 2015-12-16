Министр инфраструктуры подал в Раду заявление об отставке

Сегодня, 15 декабря, министр инфраструктуры Андрей Пивоварский подал в Верховную Раду соответствующее заявление.

"Я вчера зарегистрировал свое заявление в Верховной Раде. Теперь есть определенная процедура, которую необходимо пройти", — сказал министр, пишет УНИАН.

"Я понимаю что в Раде потенциально может не хватить голосов, но у нас же нет узаконенного рабства", — добавил он.

Напомним, 11 декабря Пивоварский и его заместители заявили о своей отставке.

Пивоварский сообщил, что после своего увольнения намерен вернуться в бизнес. Одной из причин такого решения министр назвал отсутствие достойных зарплат для чиновников. К настоящему времени Рада пока не проголосовала за отставку Пивоварского.