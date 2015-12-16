В минских переговорах по Донбассу есть определенный прорыв — СМИ

В минских переговорах по Донбассу есть определенные прорывы в части перемирия и амнистии.

Об этом сообщил источник в контактной группе, пишет Украинская правда со ссылкой на "Интерфакс".

"Все переговоры проходят этот процесс. Процесс необходимый. Там есть определенные прорывы в части перемирия и амнистии. Поэтому, скорее всего, такого рода встречи при посредниках продолжатся и в 2016 году", — сказал собеседник агентства.

По его словам, участники конфликта на востоке Украины могут продолжить работу в Минске над политическим урегулированием в 2016 году.

"Здесь должно быть решение "нормандской четверки", однако все идет к тому, что действия Комплекса мер пролонгируются на 2016 год", — пояснил источник.

По его словам, ни одна из сторон не заинтересована в выходе из переговорного процесса.

"Та сторона, которая первая покинет переговорный процесс, перестанет приезжать на минскую площадку, продемонстрирует деструктивную позицию. Мировое сообщество никак иначе эти действия не оценит", — отметил собеседник в контактной группе.

"Поэтому все стороны заинтересованы в продолжении переговорного процесса, хотя возможны и некие изменения формата. Конкретики здесь пока нет", — добавил он.

Напомним, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, нардеп Ирина Геращенко заявила, что боевики удерживают в плену 139 человек.