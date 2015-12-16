У Порошенко назвали самое горячее направление на Донбассе: карта зоны АТО

За прошедшие сутки в зоне проведения АТО на Донбассе боевики сосредоточили свои провокации на Донецком направлении

Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

По его информации, на Донецком направлении боевики сосредоточили свои провокации.

В частности, незаконные вооруженные формирования применили стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы в районе Песок, Авдеевки и Опытного, находящихся вблизи Донецкого аэропорта.

Также возле Опытного боевики дважды стреляли из запрещенного минскими договоренностями миномета калибра 82 миллиметра.

Другими горячими точками были окраины Горловки, прежде всего позиции сил АТО у Новгородского и Зайцево, Лозовое, Луганское, что под Светлодарском.

Также следует отметить, говорится в сообщении, что в течение суток боевики осуществили лишь один прицельный обстрел наших позиций, остальные — неприцельные провокации.

В то же время на Луганском и Мариупольском направлении не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня.

За прошедшие сутки в результате боевых действий погиб один украинский военнослужащий-разведчик. Также один боец получил ранения в результате взрыва растяжки с гранатой.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке украинского государства может быть сорван из-за агрессии боевиков.