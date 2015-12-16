Россия завезла в Крым ядерное оружие — Джемилев

Россия завезла в аннексированный Крым ядерное оружие и на данный момент военный путь возврата Украине полуострова отпадает.

Об этом заявил один из представителей крымских татар, нардеп в интервью "Фокусу".

"Россия завезла в Крым уже и ядерное оружие", — объяснил он, ссылаясь на слова источников.

При этом, по его словам, достоверно известно, что оккупанты почти полностью реставрировали ядерное хранилище в урочище Кызылташ вблизи Ялты, которое было закрыто и опустошено после подписания Будапештского меморандума в 1994 году об отказе Украины от ядерного оружия.

Кроме того, Джемилев утверждает, что в оккупированный Крым завезены и ракеты, способные нести ядерное оружие.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко отмечал, что размещение РФ ядерного оружия в Крыму угрожает масштабным конфликтом