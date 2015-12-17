Морская блокада Крыма: к чему приведет акция крымских татар?

17 декабря 2015, 15:55

Эксперты рассказали "Главреду", какие последствия может иметь морская блокада полуострова.

Морская блокада оккупированного Россией Крыма начнется в конце 2015 — начале 2016 года, сообщил координатор акции по блокаде полуострова, вице-президент Всемирного конгресса крымских татар Ленур Ислямов после встречи лидеров Меджлиса крымскотатарского народа с представителями дипломатических миссий.

"Детали я не могу вам озвучить. Мы к ней готовимся всеми силами и способами, которые у нас есть. Ближайшая перспектива — это конец года — начало следующего, тогда вы увидите в реальном виде, как она осуществляется", — рассказал Ислямов, отметив при этом, что уже есть предварительное согласие лидеров Меджлиса на морскую блокаду аннексированного Крыма.

Также Ислямов подчеркнул, что инициаторы блокады стремятся сделать оккупацию полуострова "максимально дискомфортной для оккупантов". "Мы хотели бы, чтобы пребывание оккупанта на нашей родной земле было для него как можно более дорогим и сложным, мы этим занимаемся, насколько возможно — пытаемся выдавливать и выжигать оттуда оккупантов, потому что это наши улицы, наши могилы, наша история — им там делать нечего. Вон оттуда! Это — наш дом", — отметил он.

Напомним также, что ранее в крымском "совете министров" пообещали открывать огонь на поражение, если участники акции по блокаде Крыма организуют морскую блокаду.

Опрошенные "Главредом" эксперты рассказали, какие последствия может иметь морская блокада полуострова, даст ли она хоть какой-то положительный результат, а также как может действовать оккупант в ответ на такого рода шаг. Эксперты предостерегли, что эта блокада послужит началом очередному витку конфронтации и напряжения, а также может унести человеческие жизни.

Тарас Березовец

Политтехнолог, директор компании Berta Communications, автор книги "Аннексия: остров Крым"

 Тарас Березовец:

Не вижу никаких возможностей для организации морской блокады. Сегодня Россия полностью контролирует акваторию Азовского моря через Керченский пролив. По сути, блокада крымских портов и так действует.

Фактически никто из международных судоходных компаний сегодня в Крым не ходит. Турки ходили. Но после того как Украина по инициативе народного депутата Георгия Логвинского подала иски, были арестованы шесть судов, а против десяти были возбуждены уголовные дела.

Если мы говорим о блокаде в том смысле, что мы будем мешать российским судам заходить в крымские порты, то я не вижу ни единой возможности, каким образом это может быть реализовано. Очевидно, речь идет о юридических прецедентах. Физически это сделать невозможно. Россияне сегодня (как мы видели на примере конфликта с Турцией) будут открывать огонь на поражение при наименьшей возможности. Единственный вариант блокады — только юридический.   

Виктор Небоженко

Директор социологической службы "Украинский барометр", политолог

 Виктор Небоженко:

Если российские военные корабли открывали огонь по турецкому мирному рыболовецкому траулеру, то, тем более, они не будут церемониться с украинским морским транспортом. Но не более. То есть ни о какой вспышке конфликта не может идти речь.

С одной стороны, Россия может себе позволить издеваться над слабым украинским флотом, но полностью задействовать свой Черноморский флот она не может, потому что это приведет к закрытию для нее заливов — Босфора и Дарданелл, и Россия это прекрасно знает.

Другой вопрос — когда мы говорим о "морской блокаде", скорее всего, речь пойдет и о тех вышках по добыче газа в Черном море, которые принадлежали Украине, и которые сейчас выведены под защиту российских военных. Скорее всего, конфликт будет развиваться в этом направлении, а не в направлении морской блокады. Построить блокаду ни крымские татары, ни Украина не смогут. А вот конфликт из-за морских вышек по добыче газа в акватории Черного моря, наверняка, будет основным сюжетом 2016 года.

Как собираются крымские татары осуществлять морскую блокаду без украинской государственной помощи, сложно сказать. Но у них сейчас появился большой друг, который не слишком церемонится ни с Москвой, ни с Киевом — крымские татары, живущие в Турции. Это может стать серьезным препятствием для России.

На какой успех от этой акции могут рассчитывать крымские татары? Только информационный, конечно же. Не думаю, что возможна экономическая блокада Крыма. Это должна быть очень крупная международная операция, а у крымских татар нет такой возможности. Думаю, они рассчитывают на какие-то отдельные столкновения с российской береговой охраной, которые позволят удерживать тему Крыма в международной повестке дня.

Николай Маломуж

Общественный деятель, глава Высшего совета народных сборов Украины, Генерал Армии Украины, бывший глава Службы внешней разведки

 Николай Маломуж:

Это сделать нереально, потому что, прежде всего, нет средств, которыми можно было осуществлять и контролировать морскую блокаду. А, кроме того, такой шаг приведет только к очередному этапу напряжения.

Я только что общался с крымчанами, которые приехали в Киев. Они — патриоты Украины. Так вот они говорят, что действия вроде блокады вызывают у простых жителей полуострова, граждан Украины отрицание, неприятие. Потому они не будут поддерживать такие действия.

Для России же это послужит поводом для больших провокаций. А так называемым нынешним властям Крыма это позволит начать мощную информационную кампанию, а особенно физические и даже военные действия. Понятно, что Россия задействует свои спецслужбы, пограничников, военных, и это станет новым витком конфронтации, а, может, и приведет к жертвам.

Потому в данной ситуации я бы не прибегал к методу морской блокады. У нас есть более эффективные методы воздействия: международное влияние, внутреннее влияние, которое должен задействовать, в первую очередь, президент, а также правительство и силовики.

Формат морской блокады не приведет к изменениям к лучшему ни в самом Крыму, не поспособствует тому, чтобы больше крымчан стало приверженцами Украины, ни поспособствуют стабильности в этом регионе. От такого шага мы получим минимум позитивов и дивидендов на международном уровне — это будет осуждено. Я буквально недавно вернулся из Европы, где встречался с представителями ЕС и США — они осудили даже акт по энергетической блокаде Крыма. Они говорят: "Вы же действуете по отношению к своим гражданам. А Аксенов там и так хорошо там живет". С одной стороны, это негуманно, а с другой — это не поможет завоевать приверженцев, которые будут стремиться вернуться в Украину.

Можно понять и крымских татар, которые проводят такие акции уже от бессилия, это акт отчаяния. Но если мы говорим о реальных, серьезных вещах, глубинных и перспективных, с точки зрения возвращения Крыма, то это будет эффективно, если мы задействуем формат G20, а не "минский", который ничего по Крыму не решает. Тогда будет совсем другое дело. А такими актами, как "морская блокада", мы ничего реально не добьемся.     

Надежда Майная

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