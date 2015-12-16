Суд запретил деятельность Компартии Украины

Решением Окружного административного суда города Киева удовлетворен иск Министерства юстиции Украины в полном объеме, а также запрещена деятельность Коммунистической партии Украины.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на информацию суда.

В сообщении говорится, что Окружной админсуд Киева завершил рассмотрение дела по иску Минюста к КПУ о запрете ее деятельности.

Дело рассматривалось с участием третьего лица — уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Вместе с тем, отмечается, что 8 июля 2014 года Министерство юстиции Украины и Укргосреестр обратились в Окружной админсуд Киева с иском о запрете на территории страны деятельности Компартии Украины.

Как отмечалось в иске, "КПУ совершает действия, направленные на изменение конституционного строя насильственным путем; нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины; пропаганду войны, насилия, разжигание межэтнической вражды; посягательство на права и свободы человека, а также представители КПУ систематически обращаются с призывами к созданию военизированных формирований".

30 сентября 2015 г. Окружной админсуд Киева по иску Минюста приостановил деятельность Коммунистической партии Украины (обновленной) и Коммунистической партии рабочих и крестьян.

Напомним, ранее сообщалось, что 30 сентября, Окружной административный суд города Киева прекратил деятельность двух коммунистических партий.