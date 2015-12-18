Штаб АТО успокоил: боевики не готовы к полномасштабному наступлению

Спикер пресс-центра штаба АТО Антон Миронович заявил, что орудующие на Донбассе боевики не готовы перейти к полномасштабному наступлению, пишет 112.ua.

Об этом он сообщил в эфире соответствующего телеканала.

В то же время собеседник журналистов подчеркнул, что Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины "скоро должны завершиться".

"…поэтому они пытаются любой ценой спровоцировать наших воинов на открытие огня в ответ, чтобы обвинить нас в нарушении договоренностей", — подчеркнул Миронович.

Напомним, ранее координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец заявил, что приближение морозов может спровоцировать боевиков на попытку захвата теплоэлектростанций в городах Светлодарск и Счастье.