Порошенко рассказал, что ждет Россию в ближайшие полгода

Украина получила от руководства Евросоюза заверение в продлении санкций против России.

Об этом заявил Президент Петр Порошенко в ходе мини-саммита в Брюсселе на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, пишет УНИАН.

"Мы получили твердое заверение, что сегодня и завтра во время заседания Европейского совета мы получим решение о продлении санкций против агрессора, против РФ за тотальную неимплементацию положений Минских соглашений на полгода", — сказал он.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что Еврокомиссия обнародует заключение относительно введения безвизового режима с Украиной.