Шокину дали индульгенцию развалить дело "бриллиантовых" прокуроров — журналист

Генеральный прокурор Украины Виктор Шокин пытается развалить наиболее резонансное дело о коррупции в Украине — дело "бриллиантовых" прокуроров.

Об этом журналист Юрий Бутусов пишет на своей странице в Facebook.

По его словам, Шокин незаконно назначил на пост главы Генеральной инспекции ГПУ, которая ведет дело "бриллиантовых" прокуроров, люстрированного прокурора Максима Мельниченко. Отмечается, что Мельниченко вывел за штат инспекции отдел, ведущий расследование "бриллиантовых" прокуроров, фигурантом которого является сам Шокин.

"Очевидно, Президент Порошенко разрешил генпрокурору Шокину закрыть самое резонансное дело о коррупции в Украине — дело "бриллиантовых" прокуроров, фигурантом которого является друг Президента Виктор Шокин. Дело уничтожают с помощью нового коррупционного преступления — назначения люстрированного ранее прокурора на должность руководителя Генинспекции, которая ведет дело", — пишет Бутусов.

По мнению журналиста, назначение Мельниченко "является свидетельством коррупции и беззакония верхушки украинской власти. Потому что 1 декабря 2014-го года Максим Мельниченко был уволен из Генпрокуратуры по приказу генпрокурора Виталия Яремы".

Однако, по данным Бутусова, 15 июня судья Окружного админсуда Киева Виктора Данилишин в нарушение закона признал действие закона "О люстрации" и приказа Яремы в отношении Мельниченко незаконным.

"Шокин не только восстановил Мельниченко не на работе, но и назначил его руководить подразделением Генпрокуратуры, которое настоящий момент расследует самое-самое громкое коррупционное дело против самого Шокина, а также его бизнес-партнеров — преступную группировку прокуроров Шапакина и Корнийца!", — подчеркивает журналист.

Кроме этого, 27 апреля 2011-го года Максима Мельниченко задержали на взятке с поличным, однако, "тогда ему удалось добиться закрытия дела, и благополучно продолжить работу — в системе Януковича взятка компроматом не считалась".

Журналист предполагает, что Шокин сделал исключение для Мельниченко и назначил его на высокую должность, так как "Генеральная инспекция должна сейчас подавать в суд дело о "бриллиантовых" прокурорах, в котором фигурантом и вероятным соучастником ОПГ является сам Шокин".

"Знаете какой результат назначения Мельниченко? Он исключил из штата Генеральной инспекции подразделение, которое непосредственно ведет расследование преступления Шапакина—Корнийца—Шокина. И сразу же Корниец завершил ознакомление с делом — 17 декабря. 21 декабря, ожидается, ознакомится с делом Шапакин. И дело будет передано в суд — а те смелые прокуроры и следователи ГПУ, которые поверили в заявления украинских политиков про борьбу с коррупцией, и которые санкционировали аресты и следственные действия остались за штатом, и их карьера теперь под вопросом. По процессуальному руководителю дела прокурору Виталию Опанасенко ГПУ также возбудила дела", — акцентировал внимание Бутусов.

Журналист считает, что "выдача такой "индульгенции" со стороны Президента привела к тому, что находясь на должности, Шокин разваливает антикоррупционное расследование против него. Это государственное преступление".

Напомним, Владимир Шапакин и Алексей Корниец были задержаны в результате совместной спецоперации ГПУ и СБУ 5 июля, у них изъято около 500 тыс. долларов и драгоценности. Установлено, что они вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн.

Обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса. Санкция этой статьи предусматривает безальтернативное лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

Печерский райсуд Киева избрал Корнийцу меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 3,2 млн грн, этот же суд избрал Шапакину меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога почти в таком же размере.

Стоит отметить, что позже последнему решением Апелляционного суда столицы была повышена сумма залога, однако это не помешало ему и другому экс-чиновнику оказаться на свободе.