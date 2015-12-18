Под Киевом американцы передали украинцам военную амуницию: опубликованы фото

На территории аэропорта "Борисполь" (находится под Киевом) в рамках международного военного сотрудничества между Украиной и США состоялся второй этап передачи материально-технических средств для нужд Воздушных Сил армии нашей страны.

Об этом говорится на сайте Минобороны.

В то же время в ведомстве уточнили, что они были получены украинской стороной от делегации ВВС Нацгвардии американского штата Калифорния.

"…иностранные представители доставили в "Борисполь" несколько десятков коробок со средствами специальной защиты, масками и шлемами (военная амуниция — ред.)", — отметили в оборонном ведомстве.

Напомним, 28 ноября текущего года на территории Каменец-Подольского в Центре разминирования ВСУ посол Канады в Украине — Роман Ващук — передал саперам новейшее оборудование.

Фото: mil.gov.ua