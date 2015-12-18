Под Киевом американцы передали украинцам военную амуницию: опубликованы фото

Мероприятие проходило в расположенном недалеко от столицы аэропорту "Борисполь".
Об этом говорится на сайте Минобороны.
В то же время в ведомстве уточнили, что они были получены украинской стороной от делегации ВВС Нацгвардии американского штата Калифорния.
"…иностранные представители доставили в "Борисполь" несколько десятков коробок со средствами специальной защиты, масками и шлемами (военная амуниция — ред.)", — отметили в оборонном ведомстве.
Напомним, 28 ноября текущего года на территории Каменец-Подольского в Центре разминирования ВСУ посол Канады в Украине — Роман Ващук — передал саперам новейшее оборудование.
Фото: mil.gov.ua