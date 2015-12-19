Эксперт о "подарках" Святого Николая: Россия может идти в сад

Политический обозреватель Олег Пономарь отметил несколько знаковых геополитических событий последнего времени.

Об этом Пономарь написал в своем Facebook.

"Вчера НАТО утвердило Пакет помощи Турции по защите ее воздушного пространства от... сами понимаете от кого…

В Турцию перебросят дополнительные самолеты (включая АВАКС), средства ПВО, корабли стран-членов НАТО (известно пока о датских и немецких).

В Румынии (Девеселу) практически завершились работы по размещению ПРО.

Установка Aegis Ballistic Missile Defense состоит из мощного радара, ракет-перехватчиков и коммуникационного оборудования.

А как Россия грозилась, что не допустит? Асимметрично и страшно будет негодовать? Но всё прошло тихо и буднично…

Про "долг Януковича". День уплаты наступает завтра. Мы платить отказались. Через 10 дней от 20.12. Россия может идти в ̶с̶а̶д̶ в суд.

Депутат польского Сейма Малгожата Госевская опубликовала репорт "Российские военные преступления в Восточной Украине в 2014 году". Эти документы пани передаст в Гаагу в ближайшее время.

Вот такой Св. Миколай и его подарки)", — написал Пономарь.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина вводит мораторий на выплату РФ "долга Януковича".