Эксперт о "подарках" Святого Николая: Россия может идти в сад

В Румынии практически завершились работы по размещению ПРО, отметил Пономарь.
Политический обозреватель Олег Пономарь отметил несколько знаковых геополитических событий последнего времени.
Об этом Пономарь написал в своем Facebook.
"Вчера НАТО утвердило Пакет помощи Турции по защите ее воздушного пространства от... сами понимаете от кого…
В Турцию перебросят дополнительные самолеты (включая АВАКС), средства ПВО, корабли стран-членов НАТО (известно пока о датских и немецких).
В Румынии (Девеселу) практически завершились работы по размещению ПРО.
Установка Aegis Ballistic Missile Defense состоит из мощного радара, ракет-перехватчиков и коммуникационного оборудования.
А как Россия грозилась, что не допустит? Асимметрично и страшно будет негодовать? Но всё прошло тихо и буднично…
Про "долг Януковича". День уплаты наступает завтра. Мы платить отказались. Через 10 дней от 20.12. Россия может идти в ̶с̶а̶д̶ в суд.
Депутат польского Сейма Малгожата Госевская опубликовала репорт "Российские военные преступления в Восточной Украине в 2014 году". Эти документы пани передаст в Гаагу в ближайшее время.
Вот такой Св. Миколай и его подарки)", — написал Пономарь.
Напомним, ранее сообщалось, что Украина вводит мораторий на выплату РФ "долга Януковича".