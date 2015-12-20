В штабе АТО предположили, почему боевики увеличили количество обстрелов

20 декабря 2015, 14:53

За суутки не погиб ни один украинский военный. Раненых среди бойцов также нет.

Боевики на Донбассе, иллюстрация

За минувшие сутки в зоне АТО на Донбассе наибольшее количество обстрелов украинских позиций была зафиксирована близ донецкого аэропорта, в районе поселка Пески. За суутки не погиб ни один украинский военный. Раненых среди бойцов также нет.

Об этом сообщил представитель АП по вопросам АТО Александр Мотузяник, пишет УНИАН

"За минувшие сутки, несмотря на обострение боевых действий, ни один украинский военнослужащий не погиб и не получил ранения", — отметил спикер.

По его словам, за прошедшие сутки наибольшее количество обстрелов украинских позиций была зафиксирована близ Донецкого аэропорта, в районе поселка Пески, на который в течение суток приходилась почти половина вооруженных провокаций. Спикер также отметил, что боевики почти не использовали запрещено Минскими соглашениями вооружение.

В АТО предположили, что усиление активности террористов связано с попыткой давления на Украину в преддверии важных политических встреч (в частности, на 22 декабря запланированы встреча трехсторонней контактной группы в Минске — ред.).

Кроме того, боевики могут наращивать количество обстрелов украинских позиций, чтобы отстрелять боекомплект и "получить подпитку со стороны РФ", или из-за обучения новых боевиков, которые постоянно направляются из России.

Напомним, в штабе АТО обнародовали видео 4-часового обстрела Марьинки боевиками

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АТО Донбасс Донецк аэропорт обстрелы Пески
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