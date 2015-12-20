Порошенко рассказал, когда для украинцев могут упростить получение виз в США и Канаду

Жители Донбасса и Крыма смогут ездить без виз в ЕС после возвращения суверенитета Украины на эти территории.

Об этом Президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью одному из украинских телеканалов, передает УНИАН.

"Выезд за границу в режиме безвизового режима возможен только по биометрическим паспортам. Могу подчеркнуть, что я не исключаю, что некоторые из жителей временно оккупированных территорий — ред.) Донбасса и Крыма сможет получить биометрические паспорта, но эти случаи будут рассматриваться отдельно", — отметил он.

"В общем, мы сможем гарантировать то, что все украинские граждане, которые проживают на временно оккупированной территории, гарантированно смогут получить биометрические паспорта и право безвизового путешествия после возвращения украинского суверенитета, украинской власти, Государственной миграционной службы, украинских реестров, которые позволят сегодня гарантированно выдать украинским гражданам эти паспорта", — добавил Президент.

По его словам, это является дополнительным стимулом для возвращения власти на Донбассе и одним из первых элементов стратегии возвращения Крыма.

Он подчеркнул, что визовая либерализация с Евросоюзом облегчает Украине переговоры об упрощении визового режима с США, Австралией и Канадой.

"Это (получение Украиной безвизового режима с ЕС — ред.) значительно облегчает переговоры по облегчению визового режима с Австралией, Канадой, США", — сказал он.

При этом Порошенко добавил, что между этими странами и Украиной может быть достигнута значительная либерализация визового режима.

Напомним, ранее сообщалось, что в Европе поддерживают предоставление безвизового режима Украине.