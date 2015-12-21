Минометы, пулеметы, вооружения танка: в штабе АТО рассказали о провокациях боевиков

С вечера 21 декабря и до утра следующего дня в зоне АТО на Донбассе боевики нарушали "режим тишины", совершив более 35 вооруженных провокаций против украинских силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что террористы провоцировали силовиков, начиная с 18:00 и до 6 часов 22 декабря.

"В районе Станицы Луганской… боевики применили запрещенные Минскими договоренностями минометы калибром 120 мм", — отметили военнослужащие.

Также возле Зайцево (находится на окраине захваченной Горловки) и под временно оккупированным Донецком наемники использование 82-мм минометов — били по украинским позициям на окраине Красногоровки. Там же враг открывал огонь из вооружения танка.

Из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики методично продолжают обстреливать Пески, Опытное и Авдеевку, а возле Горловки ночью под огнем агрессора из автоматических станковых гранатометов оказались Майорск и Луганское.

"По позициям сил АТО возле Новгородского враг бил из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, вооружения БМП, а также там работал снайпер. Всего за минувшие сутки бандиты 57 раз нарушили условия прекращения огня", — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке украинского государства может быть сорван из-за агрессии боевиков.

Видео: Військове телебачення України