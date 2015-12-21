Российский бизнесмен рассказал, что изменило сознание Путина и привело к распаду личности

У президента РФ Владимира Путина уже давно серьезные проблемы со сном, что привело к полному изменению сознания и распаду личности. А так как Путин любит говорить о том, что его беспокоит — то достаточно часто говорит о сне. О своем неспокойном сне. Или даже о чужом.

Об этом российский бизнесмен и финансист, руководитель Diamond Age Capital Advisors Слава Рабинович пишет на своей странице в Facebook.

"То ему в прямом эфире задают заранее подготовленный вопрос "Владимир Владимирович, а сколько часов в сутки вы спите?" То его де-факто исключают из G20 в Брисбене (а премьер-министр Канады прямо там в лицо бросает ему, при виде протянутой путинской руки: "Я, конечно, пожму вашу руку, но скажу только одно: вам необходимо убраться из Украины"), и он сваливает из Австралии до официального окончания саммита, сославшись на то, что ему, якобы, "необходимо выспаться перед рабочей неделей". Как сказал Стас Белковский, Путин, наверное, спешил успеть на спецветку метро, проложенную специально для него, чтобы он мог на поезде попасть в Кремль в 7 утра в понедельник", — иронизирует бизнесмен.

"Имея травму спины и мучаясь от постоянных болей, глотая бесконечные болеутоляющие и пачки снотворного, нагибаясь под грузом своих собственных кровавых и тяжких преступлений за последние 16 лет, военный и государственный преступник Владимир Путин более не имеет ни крыши, прикрывающей его черепную коробку, ни нормального сна. Отсюда — все более безумные действия, все более безумные заявления, все больше разговоров о сне или отсутствии оного", — считает финансист.

"Вот и сегодня, опять сорвало крышу. Как и вчера. Как и позавчера. Как и в 20-х числах февраля 2014 года (время начала оккупации Крыма. — Ред.) . Крыша улетела — слетая, чихала и кашляла. Потому что, якобы, позиция стран Запада в отношении Украины является попыткой помешать воссозданию Советского Союза. Вот он так и заявил, прямо в интервью, вошедшем в документальный фильм Владимира Соловьева "Миропорядок". Кажется, два Владимира опять снимают фильм для показа в Гааге, по образу и подобию фильма, вышедшего 15 марта 2015 года под названием "Крым. Путь на Родину", в котором Владимир Путин давал показания против самого себя по вопросу силового преступного захвата Крыма и аннексии территории другого государства", — напомнил Слава Рабинович.

"А сегодня он сказал так: "Что касается Украины и вообще постсоветского пространства, то вообще я убежден, что позиция наших западных партнеров, европейских и американских, связана не с защитой интересов Украины, а связана с попыткой помешать воссозданию Советского Союза, и никто не хочет нам верить, что у нас нет цели воссоздать Советский Союз" (цитата по "РИА Новости")", — цитирует хозяина Кремля бизнесмен.

"Нет, никто не хочет верить, это верно. Знаете почему? Я уже отвечал на этот вопрос, — напомнил Рабинович. — По словам Владимира Путина, вероятность "объединения усилий" в рамках современных экономических процессов, которые "делали бы и Россию, и Украину более конкурентоспособными в мировой экономике", не дает западным партнерам "как следует хорошо и глубоко спать".

"Бред? Конечно. Потому что опять "за свое" — за сон... Боже, как же хочется спать, как же хочется хорошо выспаться. Как же хочется выспаться!!! Хорошо и глубоко спать...

И вот Владимир Путин, прямо по Фрейду, приписывает свою невозможность хорошо и глубоко спать "нашим западным партнерам", как он их по-иезуитски все время называет.

Полное, подчеркиваю: полное — изменение сознания. Распад личности.

Но это уже было в истории нашей страны, и не раз. Бессоницей страдали Ленин, Сталин и Брежнев, и каждый из них подох, в том числе под действием целого коктейля лекарств, и в том числе снотворных, которые уже не действовали, а только еще больше разрушали личность каждого из них", — подытожил финансист.

Напомним, несколькими днями ранее бизнесмен заявил, что недавняя пресс-конференция Путина — речь ничтожества, которую слушать или анализировать — ниже человеческого достоинства.