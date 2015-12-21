Российский бизнесмен рассказал, что изменило сознание Путина и привело к распаду личности

21 декабря 2015, 09:33

У Путина больше нет имеет ни крыши на черепной коробке, ни нормального сна, считает Слава Рабинович.

У президента РФ Владимира Путина уже давно серьезные проблемы со сном, что привело к полному изменению сознания и распаду личности. А так как Путин любит говорить о том, что его беспокоит — то достаточно часто говорит о сне. О своем неспокойном сне. Или даже о чужом.

Об этом российский бизнесмен и финансист, руководитель Diamond Age Capital Advisors Слава Рабинович пишет на своей странице в Facebook.

"То ему в прямом эфире задают заранее подготовленный вопрос "Владимир Владимирович, а сколько часов в сутки вы спите?" То его де-факто исключают из G20 в Брисбене (а премьер-министр Канады прямо там в лицо бросает ему, при виде протянутой путинской руки: "Я, конечно, пожму вашу руку, но скажу только одно: вам необходимо убраться из Украины"), и он сваливает из Австралии до официального окончания саммита, сославшись на то, что ему, якобы, "необходимо выспаться перед рабочей неделей". Как сказал Стас Белковский, Путин, наверное, спешил успеть на спецветку метро, проложенную специально для него, чтобы он мог на поезде попасть в Кремль в 7 утра в понедельник", — иронизирует бизнесмен.

"Имея травму спины и мучаясь от постоянных болей, глотая бесконечные болеутоляющие и пачки снотворного, нагибаясь под грузом своих собственных кровавых и тяжких преступлений за последние 16 лет, военный и государственный преступник Владимир Путин более не имеет ни крыши, прикрывающей его черепную коробку, ни нормального сна. Отсюда — все более безумные действия, все более безумные заявления, все больше разговоров о сне или отсутствии оного", — считает финансист.

"Вот и сегодня, опять сорвало крышу. Как и вчера. Как и позавчера. Как и в 20-х числах февраля 2014 года (время начала оккупации Крыма. — Ред.) . Крыша улетела — слетая, чихала и кашляла. Потому что, якобы, позиция стран Запада в отношении Украины является попыткой помешать воссозданию Советского Союза. Вот он так и заявил, прямо в интервью, вошедшем в документальный фильм Владимира Соловьева "Миропорядок". Кажется, два Владимира опять снимают фильм для показа в Гааге, по образу и подобию фильма, вышедшего 15 марта 2015 года под названием "Крым. Путь на Родину", в котором Владимир Путин давал показания против самого себя по вопросу силового преступного захвата Крыма и аннексии территории другого государства", — напомнил Слава Рабинович.

"А сегодня он сказал так: "Что касается Украины и вообще постсоветского пространства, то вообще я убежден, что позиция наших западных партнеров, европейских и американских, связана не с защитой интересов Украины, а связана с попыткой помешать воссозданию Советского Союза, и никто не хочет нам верить, что у нас нет цели воссоздать Советский Союз" (цитата по "РИА Новости")", — цитирует хозяина Кремля бизнесмен.

"Нет, никто не хочет верить, это верно. Знаете почему? Я уже отвечал на этот вопрос, — напомнил Рабинович. — По словам Владимира Путина, вероятность "объединения усилий" в рамках современных экономических процессов, которые "делали бы и Россию, и Украину более конкурентоспособными в мировой экономике", не дает западным партнерам "как следует хорошо и глубоко спать".

"Бред? Конечно. Потому что опять "за свое" — за сон... Боже, как же хочется спать, как же хочется хорошо выспаться. Как же хочется выспаться!!! Хорошо и глубоко спать...

И вот Владимир Путин, прямо по Фрейду, приписывает свою невозможность хорошо и глубоко спать "нашим западным партнерам", как он их по-иезуитски все время называет.

Полное, подчеркиваю: полное — изменение сознания. Распад личности.

Но это уже было в истории нашей страны, и не раз. Бессоницей страдали Ленин, Сталин и Брежнев, и каждый из них подох, в том числе под действием целого коктейля лекарств, и в том числе снотворных, которые уже не действовали, а только еще больше разрушали личность каждого из них", — подытожил финансист.

Напомним, несколькими днями ранее бизнесмен заявил, что недавняя пресс-конференция Путина — речь ничтожества, которую слушать или анализировать — ниже человеческого достоинства.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Путин сознание бизнесмен диагноз спать сон Слава Рабинович
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Новости
15:41
На Донбассе боевики "ДНР" избили и закопали живьем российского "ихтамнета"- разведка
15:29
Синоптик предупредила об усилении жары в Украине: названа дата Видео
15:08
Константину Меладзе запретили въезд в страны Евросоюза — СМИ
15:07
Савченко решила засудить Генпрокуратуру за "порочащую информацию"
14:56
Порошенко решил немножко помочь России мнение
14:43
"Путин — х*йло". В Чехии фанаты “Динамо” передали “привет” президенту РФ, опубликовано видео Видео
14:40
"Шкура. Пара-рам-пам". Лободу подняли на смех из-за фото в шубе и "леопардовом" костюме
14:30
День трех восьмерок 8.08.2018: что нужно успеть в этот день Видео
14:13
Синоптики предупредили о ливнях в августе
13:56
Смертельный секс. Мужчина задушил юную любовницу после интима
13:43
Доля импорта в Украину угля из России достигла максимума за четыре года
13:30
СМИ узнали о состоянии выписанного из больницы Кобзона
13:26
«Выстрелили в спину»: Госпогранслужба сообщила о вооруженном нападении на украинского пограничника
13:13
Филипп Киркоров собрался летать в Крыму на вертолете в перьях, опубликовано фото
12:53
У Америки развилась зависимость от санкций, которые перестают работать - The Atlantic
12:48
Во Львове легковушка наехала на трех пешеходов: есть жертва, тяжело травмирован ребенок
12:27
Тоскливое зрелище под названием "Динамо пытается выйти в Лигу Чемпионов" мнение
12:27
Появился официальный комментарий об "убийстве" экс-регионала Царева Видео
12:26
СМИ разузнали, куда Степаненко хочет деть отсуженные у Петросяна миллионы
12:20
“Красивое зрелище”. По Киеву проехался самолет, опубликовано видео Видео
12:03
"Надя, ты огонь". Дорофеева "завела" фанатов снимком в изящном купальнике
12:00
Ксения Собчак спела песню "Океану Ельзи", опубликовано видео Видео
11:37
Уничтоженные и раненые. В разведке назвали новые потери боевиков на Донбассе
11:24
Смертельное ДТП в Днепровской области: в аварию попал пассажирский автобус Фото Видео
11:16
В учебном центре ВСУ покончил с собой солдат-срочник
10:57
Администрация Трампа объявила дату начала новой войны
10:49
В Британии пара занялась сексом на крикетном поле для детей: опубликовано видео Видео
10:28
Добро пожаловать: почему Украине нужны мигранты мнение
10:18
"Газпром" урезал транзит газа через Украину
09:58
Погубил интернет. Сеть "разорвало" видео с бросившем на ходу руль ради ленты Facebook водителем Видео
09:50
Politico узнало, что за тайный документ передал Путин Трампу в Хельсинки
09:25
В Госдепе США рассказали, как Россия пытается "спрятать" созданную ею катастрофу на Донбассе
09:09
Как вести себя в солнечное затмение 11 августа-2018: приметы и обряды
09:03
На Закарпатье нашли повешенным лидера пророссийских львовских скаутов - СМИ
08:35
Что общего между исчезновениями Порошенко и Путина мнение
08:15
"Слишком много денег". Военный эксперт рассказал о коварных планах Путина и Кремля по Украине
07:53
Скандальный чешский политик сравнил Украину с "черной финансовой дырой"
07:11
Эксперт рассказал, когда курс гривни может опуститься до 40 грн/доллар
06:58
Обрубить все концы: что даст прекращение ж/д сообщения с Россией мнение
06:36
Названы самые завистливые знаки Зодиака
06:14
Ученые изобрели препарат, тормозящий старение
05:51
Проект "Новороссия": военный эксперт назвал главную цель активности РФ в Азовском море
05:23
Как держать Успенский пост-2018: питание по дням
04:49
"Могильная эстафета": Захарченко привезут в подарок розу с могилы экс-президента Сербии
04:19
В Киеве парочка пыталась разломать качели во время секса: опубликовано откровенное фото
03:53
Когда празднуется День строителя-2018
03:32
Ученые рассказали, какие качества помогают людям "добывать" регулярный секс
03:12
У Порошенко пояснили идею прекратить автобусное сообщение с Россией
02:59
Что и как лучше всего приготовить из грибов в Успенский пост-2018: подборка видеорецептов Видео
02:23
Вратарь Лунин легко устранил соперника в «Реале»
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять