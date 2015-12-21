Боевики не унимаются: использовали "запрещенное" оружие, карта зоны АТО

В течение минувших суток в зоне АТО на Донбассе боевики нарушали "режим тишины", открывая огонь из запрещенного Минскими соглашениями оружия.

Об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Администрации Президента по вопросам спецоперации полковник Андрей Лысенко, говорится на сайте Инфоцентра СНБО.

В то же время он уточнил, что за указанное выше время никто среди украинских военнослужащих не погиб.

"На Луганском направлении вблизи Станицы Луганской вчера зафиксированы два вражеских обстрела из 120-мм миномета. Оба продолжались около 20 минут и были неприцельными", — отметил он.

По его данным, на Донецком направлении было относительно спокойно — зафиксировано только несколько непродолжительных провокаций с применением ПТУР, гранатометов и стрелкового оружия.

На северных окраинах Горловки обстановка несколько более напряженная: кроме серии провокаций, в Зайцево зафиксирован обстрел из 82-мм миномета. Возле Новгородского в течение дня замечена работа снайперов и огонь из других видов оружия, в том числе вооружения БМП.

"На западных окраинах Донецка обстановка не изменилась, враждебные обстрелы продолжаются по всей линии фронта от Авдеевки до Марьинки. Тяжелое вооружение при этом не применялось", — добавил полковник.

На Мариупольском направлении противник применял запрещенное договоренностями вооружение (танк и несколько раз — 82-мм миномет) вблизи Красногоровки. "Оба обстрела велись со стороны Старомихайловки и продолжались около пяти минут", — подчеркнул силовик.

"За прошедшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих нет, два (бойца — ред.) — получили ранения", — сказал спикер Администрации Президента по вопросам АТО.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке нашей страны может быть сорван из-за агрессии боевиков.

Карта: mediarnbo.org