Климкин назвал консультации Украины с Россией по ЗСТ "сюрреалистичными"

Трехсторонние консультации Украины, Европейской комиссии и РФ по имплементации зоны свободной торговли между Украиной и Евросоюзом становятся все более сюрреалистическими.

Об этом написал министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.

"Консультации с РФ становятся все более сюрреалистическими: указ, затем постановление правительства РФ. ЗСТ с ЕС будет работать с 01.01, и никто этому не помешает", — написал Климкин.

Консультації з РФ стають все більш сюрреалістичними: указ, потім постанова уряду РФ. ЗВТ з ЄС працюватиме з 01.01 і ніхто цьому не завадить. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 21 декабря 2015

Напомним, ранее сообщалось, президент РФ Владимир Путин, подписав указ об отмене зоны свободной торговли с Украиной, поступил вопреки обязательствам в рамках трехсторонних переговоров Украина-Россия-ЕС.

Президент Петр Порошенко ответил Путину: Отмена Россией ЗСТ — плата Украины за европейский выбор.