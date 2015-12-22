В Украине будут устанавливать "экспертов" и СМИ, которые работают на Кремль

22 декабря 2015, 01:22

Бюро будет заниматься "экспортом украинского опыта" на Запад в плане противостояния "гибридной войне" России, сказал Магда.

В Киеве состоялась презентация проекта "Бюро противодействия гибридной войне". Эксперты рассказали, что одной из задач вновь созданной неправительственной организации станет выявление украинских журналистов, экспертов, лидеров общественного мнения, работающих по "темникам" из России.

По словам координатора бюро, политтехнолога, директора Фонда национальных стратегий Тараса Березовца, работа исследователей будет не публичной, сообщает Укринформ.

"В значительной степени работа бюро будет не публичной потому, что мы не можем раскрывать полностью карты. Россия же не рассказывает о своих планах, там же не говорят: вот у нас есть "темники" на эту неделю, по которым будем продвигаться в украинских медиа. Кстати, это один из важных аспектов: давайте говорить откровенно, что есть "5 колонна" в Украине, и в том числе среди экспертов и журналистов, которые сознательно или будучи введенными в заблуждение помогают распространять фейки российской пропаганды", — сказал Березовец.

По его словам, одной из задач бюро станет именно разоблачение подобных "воинов российской информационной машины", причем, это ни в коем случае не будет "охотой на ведьм".

"Одна из задач — это мониторинг российского медиапространства, интернета, телевидения. Мы будем видеть, какие сигналы разгоняются, и очень легко будет потом проверить, кто из журналистов, лидеров общественного мнения транслирует подобные сигналы. И поэтому будем говорить публично, доказывать это фактом. Если такие усилия являются систематическими, то здесь уже возникает закономерный вопрос: а в чем интерес этого человека?" — заявил Березовец.

Примером "воина" российской пропаганды политтехнолог назвал "откровенного кремлевского провокатора" Анатолия Шария. "Человек четко работает по "темникам", но часть людей, будучи обманутыми, считают, что он имеет какую-то свою независимую мысль. Наша задача будет заключаться в том, чтобы выводить таких людей на чистую воду", — заявил Березовец.

Другой координатор бюро, директор Центра общественных отношений Евгений Магда отметил, что вновь созданное бюро, которое в перспективе должно стать неким консорциумом неправительственных организаций, будет заниматься "экспортом украинского опыта" на Запад в плане противостояния гибридной войне России.

"Одна из главных наших сфер деятельности — это своеобразный экспорт украинского опыта. Украинцы имеют уникальный опыт "гибридной войны", и, к сожалению, Украина за него расплачивается самым дорогим — жизнью своих граждан. И поэтому о нем нужно рассказывать на Западе", — заявил Магда.

Больше по теме читайте в комментариях "Главреду": Министерство информполитики: "пятое колесо" или нужная структура – оценки экспертов

фото: narodcontrol.org

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Киев Россия гибридная война пропаганда бюро темники информационная война
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