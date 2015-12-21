Переговоры по ЗСТ закончились безрезультатно: Россия не показала "гибкости"

21 декабря 2015, 19:17

По мнению Климкина, Москва хочет "прекратить наше движение в сторону Европы".

Сегодня, 21 декабря, Украина, Евросоюз и Россия проводили трехстороннюю встречу в Брюсселе для достижения договоренности о неприменении торговых ограничений со стороны РФ в отношении нашей страны в связи с имплементацией зоны свободной торговли с ЕС. 

После завершения консультаций  стороны заявили, что Москва не проявила "достаточной гибкости" и поэтому переговоры прошли безрезультатно. пишет УНИАН.

Так, по словам Министра иностранных дел Украины Павла Климкина, трехсторонние консультации о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС завершились безрезультатно.

"Консультации не закончились каким-либо результатом. Это абсолютно подтверждено Европейской комиссией, подтверждено с нашей стороны. Были выработаны некоторые конкретные решения, но российская сторона просто от них отказалась. Практические решения российской стороне на сегодняшний день не нужны", — сказал Климкин.

По убеждению министра, Москва хочет "прекратить наше движение в сторону Европы, в сторону ЕС, в сторону эффективной имплементации зоны свободной торговли".

Климкин отметил, что сегодняшние консультации отличались от предыдущих. "Они были в значительной степени сюрреалистическими, поскольку проходили на фоне известного указа президента России, и сегодня премьер-министр России во время переговоров издал указ о запрете экспорта в Россию сельскохозяйственной продукции, чем, как на меня, не знаю, дипломатично ли использовать это слово, непосредственно "подставил" российскую делегацию", — добавил он.

В свою очередь, Европейский комиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем заявляет, что во время трехсторонних консультаций между Украиной, Россией и ЕС относительно зоны свободной торговли между Украиной и ЕС Москва не проявила "достаточной гибкости".

"Сегодня не было достаточной гибкости с российской стороны. Мы были очень удивлены, ведь цель была найти решение для того, чтобы договоренности Украины и ЕС вступили в силу... Тем не менее, было полезно провести сегодняшнюю встречу и посмотреть, есть ли желание найти путь вперед. К сожалению, этого не произошло. Мы провели целый день в обсуждении, но не было никаких договоренностей", — сказала она.

По словам Мальмстрем, российской стороне предлагали создать процесс, чтобы после того, как ЗСТ вступит в силу, "встретиться с Россией, чтобы посмотреть, или у них есть другие беспокойства". "Мы рассчитывали на то, что Россия воздержится от санкций в отношении Украины и не отложит преференции, которые Украина имеет в торговом соглашении между Украиной и Россией. Мы были удивлены, когда президент Путин объявил указ, что это соглашение будет отложена с 1 января, что было сегодня подтверждено премьер-министром", — добавила еврокомиссар.

По ее словам, 18 месяцев стороны пытались найти практическое разрешение беспокойств России. "Некоторые из них, как мы считаем, были не настоящими с экономической точки зрения, некоторые из них могли потенциально быть реалистичными, в целом мы должны были найти практическое решение без того, чтобы вносить изменения в соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли или отсрочить его", — напомнила Мальмстрем о цели этих консультаций.

Напомним, ранее сообщалось, президент РФ Владимир Путин, подписав указ об отмене зоны свободной торговли с Украиной, поступил вопреки обязательствам в рамках трехсторонних переговоров Украина-Россия-ЕС.

Президент Петр Порошенко ответил Путину: Отмена Россией ЗСТ — плата Украины за европейский выбор.

Евросоюз и Украина не намерены откладывать введение зоны свободной торговли, которая начнет действовать с 1 января 2016 года, и вносить какие-либо изменения в текст Соглашения об ассоциации.

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Россия Евросоюз Украина Климкин Соглашение об ассоциации ЗСТ еврокомиссар Мальмстрем
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