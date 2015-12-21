Порошенко потребовал от Рады принять бюджет и решить кадровые вопросы

Президент Украины Петр Порошенко требует, чтобы бюджет был принят в четверг, 24 декабря, а в пятницу, 25 декабря, Рада занялась кадровыми вопросами.

Об этом заявил депутат от БПП Борис Розенблат, сообщает "112 Украина".

"В четверг, надеюсь, и в принципе, Президент так сказал, чтобы мы имели возможность принять бюджет в четверг и в пятницу заниматься другими вопросами, кадровыми", — заявил он.

Ранее глава фракции "Блока Петра порошенко" (БПП) Юрий Луценко заявил, что до конца года Верховная Рада должна принять Госбюджет-2016, внести изменения в действующий Налоговый кодекс и сменить некоторых министров и их заместителей.