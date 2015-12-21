Политолог о санкциях ЕС: Украина выигрывает у России

Продление Евросоюзом санкций против России означает, что Минские соглашения выиграет Украина.

Такое мнение высказал директор Центра политических и социологических исследований Сергей Таран в Facebook.

"Продление санкций против России означает, что Минские соглашения мы выиграем. Хотя, все понимаем, что соглашения не выполняются. Но виновником выглядит Россия. Поэтому мы получаем кредиты, безвизовую перспективу, военную помощь. А Россия — получает новые санкции и заостренные подозрения, что цена на нефть падает не просто так...

Задача на будущее та же, что и год назад — осознавать, что Минские соглашения не выполняется, но - постоянно демонстрировать свою готовность их выполнять, и в который раз подчеркиваю главное: основное внимание — к тому, насколько эффективно перевооружается Украинская армия за время полученного "перемирия", — говорится в сообщении.

Напомним, Европейский Союз официально утвердил решение о продлении санкций против России еще на полгода.

Фото: vistanews.ru