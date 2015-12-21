Аваков рассказал, от каких политиков он зависит: я не свободный кот

Глава министерства внутренних дел Арсен Аваков заявил, что не является независимым политиком, и есть люди, без которых он не принимает важные политические решения.

Об этом он сказал в прямом эфире "Шустер Live. Будни", пишет Обозреватель.

Такими политиками Аваков назвал премьер-министра Арсения Яценюка и секретаря СНБО Александра Турчинова.

"Мне было бы очень трудно быть независимым политиком — такой себе кот, который гуляет. У меня есть партнеры, которых я очень уважаю и без которых вряд ли бы принял какие-то политические шаги.

Надеюсь, что они меня слышат. Это Турчинов и Яценюк. Мы пришли командой "Народного фронта", —сказал он.

Напомним, 14 декабря на заседании Национального совета реформ произошла ссора между главой МВД Арсеном Аваковым и председателем Одесской ОГА Михеилом Саакашвили.Узнать больше об инциденте можно здесь.

Президент Петр Порошенко назвал этот инцидент позорным.