Климкин: Украина подаст новые иски против России за ущерб в Крыму

Украина подаст новые иски против России за ущерб украинским компаниям, связанный с оккупацией Крыма, и ожидает в ближайшее время начала судов по своим ранее поданным искам.

Об этом заявил глава украинского МИДа Павел Климкин в эфире "Громадського", пишет Укринформ.

"Наша работа над судебными процессами, которые будут в будущем, по компенсации и отдельным субъектам хозяйствования нашим компаниям. Некоторые будут в ближайшее время. Относительно компаний - много компаний, мы это координируем, уже подали судебные иски, вы об этом знаете, и Ощадбанк и "Нафтогаз", очень много компаний над этим работают, мы занимаемся координацией этого дела. Но будут и другие представления в ближайшее время, поскольку мы сейчас отработали с юристами логику этих исков", — сказал он.

Ранее Россия "эвакуировала" "вышки Бойко", чтобы те не отсудил "Нафтогаз Украины".

Как сообщал "Главред", бывший и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица заявлял, что рассмотрение судебных процессов по временно оккупированному Россией Крыму может занять десятки лет.