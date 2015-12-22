Боевики получили по зубам под Марьинкой и Счастьем: забрав убитых и раненых враг отступил

21 декабря, под вечер ситуация в зоне проведения АТО несколько усложнилась. На протяжении суток зафиксировано 39 случаев нарушения пророссийскими гибридными бандформированиями условий прекращения огня, а также два боестолкновения.

Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО на своей странице в Facebook.

Так, под Марьинкой Донецкой области произошло боестолкновение с вражеским подразделением количеством не менее 30 боевиков. Подразделения сил АТО приняли бой и оттеснили врага. Понеся потери, боевики отступили.

На этом же участке с 18.00 захватчики совершили 8 прицельных обстрелов позиций сил АТО из стрелкового оружия и гранатометов, говорится в сообщении.

Еще одно боестолкновение произошло у Счастье на Луганщине. Там банда захватчиков насчитывала не менее 10 человек. Но результат боя для них не стал другим. Забрав раненых и погибших, нападавшие отошли на свой исходный рубеж.

Продолжались вооруженные провокации против наших солдат и на других участках линии разграничения. В частности, противник продолжает обстрелы в районе Песок, Опытного, южнее Авдеевки. По Красногоровке оккупанты били из зенитных установок и 82-мм минометов.

Также из минометов калибра 82 мм боевики обстреливали опорные пункты сил АТО у Зайцево, недалеко оккупированной Горловки. Кроме того, они применили гранатометы, стрелковое оружие, а также запрещены минскими договоренностям 120-мм минометы и вооружения танков.

На Мариупольском направлении противник вел огонь из 82-мм минометов в сторону наших позиций у Страрогнатовки.

Начиная с полуночи боевики уже шесть раз нарушили режим тишины. Все они зафиксированы в районе Песок, Опытного и Авдеевки, где враг применил стрелковое оружие, крупнокалиберные пулеметы и гранатометы различных систем.

Ранее в штабе АТо сообщали, что боевики интенсивно били под Горловкой: 18 раз обстреляли наши позиции.