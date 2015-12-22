Рада поддержала Злату Огневич и Мартыненко: досрочно прекратила их полномочия

Сегодня, 22 декабря, Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата от "Радикальной партии" Златы Огневич и с третьей попытки досрочно прекратила полномочия депутата от "Народного фронта" Николая Мартыненко.

За прекращение полномочий нардепа Огневич проголосовал 301 народный депутат из 369, зарегистрированных в сессионном зале, сообщает УНИАН.

За лишение мандата Мартыненко, проголосовали 228 (при необходимых 226 — ред.) из 329 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Во время первого голосования предложение поддержали 225 депутатов, во время второго — 220.

Мартыненко на заседании парламента сказал, что принял решение о досрочном сложении полномочий, потому что "не хочет допустить политической дестабилизации путем отставки прозападного правительства, досрочных выборов и реванша".

Депутат отметил, что "грязную кампанию" против него было потрачено более 10 млн.

"И рано или поздно мы узнаем имена и заказчиков, и исполнителей этой кампании", — добавил он.

По словам Мартыненко, "эти игры играют дешевые актеры".

Он подчеркнул, что хочет в "правовом поле, как обычный гражданин, без депутатского мандата, доказать свою невиновность".

При этом Мартыненко добавил, что напрасно оппоненты надевают "белые фраки, они не пойдут на тот шаг, на который я иду, и не сложат депутатские мандаты, они не напишут заявления с должностей глав областных администраций и не пойдут со мной в суд со мной судиться".

Также Мартыненко отметил, что уходит с должности председателя Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности "с чувством выполненного долга".

"За это время у нас нет стопроцентной зависимости ни в газовой сфере, ни в ядерной сфере. И те реформы, которые мы начали, они необратимы на европейском пути", — подчеркнул Мартыненко.

После результативного голосования о досрочном прекращении его депутатских полномочий Мартыненко покинул сессионный зал ВР.

Как известно, певица Злата Огневич 10 ноября заявила о намерении сложить полномочия нардепа.

26 ноября Верховная Рада Украины не поддержала проект постановления о досрочном прекращении полномочий народного депутата Огневич

Мартыненко 30 ноября заявил о намерении сложить депутатские полномочия, чтобы доказать свою непричастность к коррупционным делам без применения депутатского иммунитета.

Сегодня, 22 декабря, Верховная Рада проводит очередное заседание, на котором нардепы планирую рассмотреть вопросы для принятия Госбюджета на 2016 год. Также депутаты намерены рассмотреть изменения в Конституцию и законопроект о рынке азартных игр.