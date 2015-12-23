Дипломат о Минских соглашениях: Россия начала войну против Украины не для того, чтобы заключить мир

Минские соглашения не принесут Украине мир, потому что мы себя добровольно ограничили в силовых методах решения вопроса Донбасса, а у России еще есть ресурсы продолжать агрессию.

Об этом дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко рассказал на чате в "Главреде".

"Проблема Минских соглашений в том, что они заключены вне правовых нормам украинского государства, вне морали и здравого смысла. Украина добровольно ограничила себя в праве использовать силу для защиты национальной территории и суверенитета. Украина ведет переговоры о нормализации и дипломатическом решении ситуации с теми, кого называет террористами", — говорит дипломат.

По его мнению, Минские договоренности — явление противоестественное, поскольку пытаются помирить жертву агрессии с агрессором. "Минские договоренности не принесут в Украину мир, поскольку даже не описывают все конфликтные ситуаций в стране, прежде всего, проблему оккупации Крыма", — подчеркнул эксперт.

"В конце концов, Россия начала войну против Украины не для того, чтобы заключить мир, а для того, чтобы разрушить нашу государственность. Этой цели Россия не достигла. Но ресурсы продолжать агрессию у РФ пока есть, — считает руководитель Фонда "Майдан иностранных дел".

"Критикой этого соглашения "Майдан иностранных дел" занимается с сентября прошлого года, на чем заработал массу проблем с украинской властью", — посетовал Яременко.

Напомним, ранее дипломат рассказал, на каких условиях Россия пытается "втюхать" Украине Донбасс.