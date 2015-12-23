Депутаты "Відродження" предлагают провести декоммунизации в соответствии с евростандартами

Документ, по словам авторов, позволит выполнить рекомендации Венецианской комиссии относительно законов о декоммунизации и привести их в соответствие со стандартами Совета Европы.

"Действующие законы о декоммунизации имеют много недостатков — в первую очередь проблема в их двойственном толковании. Например, нет четкого определения что такое "пропаганда" и "использование" символики. В результате это может привести к нарушению прав человека. Чтобы этого не произошло, в законопроекте предлагается четкое определение термина "пропаганда", регулируются моменты использования символики в научных целях и в искусстве. Похожая ситуация и с перечнем запрещенных коммунистических символов. Вспомните, сколько было вопросов в обществе смогут те же ветераны одевать ордена на торжества. Поэтому, в законопроекте уточняется перечень символов, которые попадают под запрет", — комментирует заместитель председателя партии "Відродження", представитель Украины в Венецианской комиссии.

Депутаты также предлагают увеличить для органов местного самоуправления сроки выполнения закона о декоммунизации с шести месяцев до года. Эксперты Венецианской комиссии отмечают, что в условиях проведения в Украине процесса децентрализации, местные общины должны иметь достаточные полномочия решать вопросы, связанные с декоммунизацией. За нарушение закона предлагается ввести существенные штрафы вместо лишения свободы.

"Принятие законопроекта позволит привести начатый уже процесс декоммунизации в соответствие со стандартами Совета Европы, и в будущем предотвратить судебным процессам в Европейском Суде по правам человека. Посмотрим, насколько власть готова выполнять обещания перед Венецианской комиссией. Потому похожи обещания по приведению процесса люстрации с европейскими стандартами, данные более года назад, власти до сих пор не выполнила", — добавил Пилипенко.