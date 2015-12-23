Дипломат объяснил, почему Кремль не избавится от имперской психологии

Руководство России не избавится от имперской психологии, потому что страна уже перешла от иллюзорной демократии к тоталитаризму, однако и распад РФ для Украины тоже нежелателен.

Об этом дипломат, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко рассказал на чате в "Главреде".

"Россия завершила переход от иллюзорной демократии с авторитарным правлением к тоталитаризму. Отточены до уровня искусства технологии промывки мозгов и контроля над общественным сознанием", — рассказал эксперт.

По его мнению, православная церковь для московских правителей тоже всегда была, есть и в обозримой перспективе будет оставаться одним из инструментов политического давления и влияния в Украине.

"Пока УПЦ сохранять хотя бы малейший формальный контакт и подчиненность Москве, я буду склонен рассматривать ее как инструмент враждебного влияния в Украине. Но я бы призвал не распространять такое отношение на всех священнослужителей или паству этой церкви", — подчеркнул дипломат.

Говоря об угрозе распада России, руководитель Фонда "Майдан иностранных дел заметил, что такие перспективы можно назвать реалистичными.

"Но я бы назвал их нежелательными для Украины. В наших интересах коренное изменение характера политического режима в РФ, реставрация демократии, обновление политических и гражданских свобод, преобразование соседа в прогнозируемую стабильную, миролюбивую державу. Неконтролируемый распад РФ в условиях экономического кризиса, обострение общественных отношений, преобладание милитаристских настроений в политикуме и обществе могут иметь последствия для Украины значительно тяжелее, чем мы переживаем сейчас", — резюмировал Яременко.

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