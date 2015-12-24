Аваков возмущен и требует созвать СНБО из-за захвата боевиками поселков

Министр внутренних дел Арсен Аваков настаивает на необходимости созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны из-за захвата пророссийскими боевиками Коминтерново, и возможного захвата населенных пунктов Водяное и Заиченково на Донбассе.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"К ночи стало ясно, что это не эпизод. Сначала сдали Коминтерново, потом Заиченково и Водяное? А что дальше? В день по украинскому селу? Минский процесс говорите? Генштабу виднее? (...) Необходимо срочно вырабатывать реакцию! Необходимо созвать СНБО.

Оккупировали дома тысячи украинских граждан — а мы стебемся о раздаче бесплатных конфет на пиар-шоу "антикоррупционеров"? Привыкли к войне? Устали? С нами правда что-то не так", — пишет Аваков.

Напомним, утром 22 декабря боевики пророссийских незаконных вооруженных формирований численностью до одной усиленной роты с бронетехникой вошли в н. п. Коминтерново, расположенного в "серой зоне" возле Мариуполя.

По информации штаба, на вооружении боевиков, кроме стрелкового оружия и гранатометов, есть боевые бронированные машины, возможно, танки и другое тяжелое вооружение, использование которого запрещено Минскими договоренностями.