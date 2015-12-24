Заходили, но не закрепились: журналист опроверг сообщение о захвате боевиками села под Мариуполем

Сообщение о захвате боевиками села Водяное Новоазовского района Донецкой области, расположенного в 10 км восточнее Мариуполя, не соответствует действительности.

Об этом сообщает корреспондент ТСН Иван Гребенюк.

По данным журналиста, вражеских военных в населенном пункте нет. При этом глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что его слова о ситуации в Водяном извратили.

В то же время, специальный корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко добавил, что боевики действительно заходили в Водяное, но не смогли там закрепиться.

Пока ситуация под Мариуполем продолжает оставаться нестабильной. Боевики ДНР контролируют село Коминтерново, где обустраивают опорные пункты и минируют дороги.

Напомним, ранее глава МВД Арсен Аваков заявил, что требует созыва заседания СНБО из-за захвата боевиками трех населенных пунктов в Донецкой области — Коминтерново, Водяного и Заиченково.