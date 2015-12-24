Кучма о переговорах по Донбассу: компромисса нет, нужно кричать на весь мир о захвате Коминтерново

В Минске трехсторонняя контактная группа не смогла договориться относительно проведения выборов в оккупированном Донбассе, по тому как Россия спекулирует на этой теме.

Об этом заявил представитель Украины на переговорах и экс-президент Леонид Кучма, пишет Интерфакс-Украина.

По его словам, Украина должна оперативно донести до мирового сообщества то, что боевики нарушили договоренность о прекращении огня на Донбассе.

"Это одна из главных проблем, по которой мы никак не можем достичь договоренности", — сказал он.

По его словам, именно тема волеизъявления в оккупированных регионах Донецкой и Луганской стала камнем преткновения.

Кучма подчеркнул, что Украина настаивает на проведении выборов в соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ.

"Но скажите, если не будут выведены войска, НВФ, если не будет возвращена наша граница, то о каких выборах можно говорить?" — говорит Кучма.

Экс-президент добавил, что международные наблюдатели не поедут на Донбасс следить за выборами, если оттуда не будут выведены войска РФ.

"Так случилось, что в Минских договоренностях не расставлены приоритеты, и Россия сегодня на этом спекулирует. Ведь сначала записано провести выборы, а потом вывести войска. Но какие выборы, если там находятся НВФ?" — подчеркнул он.

Кучма добавил, что властям Украины предложили создать на основе этих НВФ местную полицию. "Но простите, что же это будет за полиция?" — поинтересовался экс-президент.

Кучма напомнил, что 22 декабря в Минске была достигнута договоренность по поводу полного режима тишины в ночь на 23 декабря, но боевики эту договоренность нарушили.

"Мы должны на весь мир кричать, что та сторона нарушила эти договоренности. При том, что эта договоренность была достигнута в присутствии представителей РФ. А значит, и Россия выступала в этом плане гарантом", — заявил Кучма.

При этом он выразил сожаление, что официальный Киев до сих пор не отреагировал на нарушение режима тишины. "Та сторона нарушила. Где реакция украинской стороны? У нас ее нет, мы же молчим. Почему? Я не понимаю", — сказал Кучма.

Он заявил, что следующая встреча трехсторонней группы состоится 13 января.

Кроме того, по его мнению, действие Минских договоренностей продолжат главы государств "нормандского формата", возможно, в телефонном режиме.

"Я не думаю, что будет какой-то дополнительный документ. Я думаю, что в ходе телефонных переговоров (в "нормандском формате") эта проблема будет решена, чтобы продолжить работать в этом формате", — сказал Кучма.

Ранее нардеп Ирина Геращенко отмечала, что террористы на Минских переговорах продолжают шантажировать украинскою сторону и требовать амнистии преступников. Гнетущее впечатление.