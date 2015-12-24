Эксперт об угрозе военного столкновения России с Китаем — вопрос времени

Вооруженное столкновение между Пекином и Москвой за территории, полтора века назад захваченные Россией у Китая — это только вопрос времени.

Об этом бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко рассказал на чате в "Главреде".

"На мой взгляд, серьезное обострение отношений между Россией и Китаем — это вопрос времени. И это будет происходить быстрее, если, с одной стороны, ускоряться темпы наращивания экономической и военной мощи Китая, а с другой — будут замедляться темпы этих показателей у России", — считает военный эксперт.

Сейчас же, по его словам, Россия продолжается выяснение военных отношений с НАТО. "Инициатива принадлежит Путину, но эффективность действий России при решении поставленных перед ней целей пока низкая", — заметил экс-замначальника Генштаба ВСУ.

Комментируя вопрос, чем грозит миру и самой России продление ею эксплуатационного срока баллистических ракет, хотя они уже давно должны быть выведены из эксплуатации, военный эксперт подчеркнул: "Действительно, существует опасность в просроченном сроке действия баллистических ракет России. И этот вопрос является одним из ключевых в переговорах между США и Россией по ядерной безопасности в мире".

Напомним, ранее Романенко рассказал, что непосредственное окружение Путина зарабатывает большие средства на войне в Украине.

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