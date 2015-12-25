Украинский журналист: Путин признал, что он бездарный правитель

Президент Росси Владимир Путин призывает россиян готовиться к затяжному периоду низких энергетических цен и именно этим он признал всю бездарность своего правления.

Об этом написал известный украинский журналист, политолог Виталий Портников в своей колонке на сайте "Грани.ру".

"Низкие цены, несомненно, приведут к ухудшению благосостояния, повышению стоимости жизни, безработицы, социальным катаклизмам, региональным конфликтам.

Все предыдущие годы путинское президентство имело совершенно другой смысл — по крайней мере с пропагандистской точки зрения. Он был президентом, завершившим затяжную войну на Кавказе. Победившим терроризм. Повысившим уровень жизни своих сограждан — пускай даже и в обмен на демократические права и свободы, от которых большая часть общества с готовностью отказалась в обмен на условную сытость и условную же безопасность", — отметил он.

По мнению журналиста, большинству россиян тогда было все равно, что эти "победы" Путина были условными, но теперь даже пропагандистская машина не сможет одурачить простых людей.

"Его последней "победой" стал нагло оттяпанный у украинцев Крым, что позволило окончательно превратить еще имевшее шанс на цивилизованное развитие российское общество в шовинистическое стадо. А потом все пошло не так: всеобщее презрение, изгнание из клуба лидеров современного мира, санкции — и нефть! Так, как его подвела нефть-кормилица, никто еще его не подводил. Казалось, сама природа мстит ему за равнодушие к человеческим жизням и страданиям, за невежество и самонадеянность, за насилие над Россией, за изнасилование Донбасса", — пишет Портников.

"Без этой репутации, так много значившей для него, он уже не мог. Его самолет сбили над Турцией — и плюнули в лицо, обратившись за помощью к НАТО, а не за прощением к нему, непобедимому и гордому. Санкции против его поместья только усилили, после того как он потратил четыре часа на какого-то госсекретаря! И нефть! Она же все время падает! ", — пишет журналист.

По мнению Портникова, из президента побед Путин окончательно стал президентом поражений, неудачником, призывающим готовиться к худшему, подчеркнул журналист.

"Но это еще вовсе еще не финал. Потому что этот президент поражений еще верит, что фортуна вновь повернется к нему лицом, что чудо все исправит, что нефть подорожает, санкции отменят, а Украина — и хорошо бы еще Турция — исчезнет с политической карты. И тогда он вновь станет президентом побед. Настанет день, когда и он, и — что самое главное — его кукловоды поймут, что этого не произойдет никогда. И тогда из президента поражений он станет президентом потрясений. Великих потрясений России", — подытожил Портников.

Ранее российский бизнесмен Слава Рабинович заявил, что Путин готовит народ к большой войне, но сам выйдет из Кремля ногами вперед.