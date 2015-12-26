Корбана принудительно должны доставить в суд

Сегодня, 26 декабря, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о силовой привод и доставке лидера партии "УКРОП" Геннадия Корбана, который находится в больнице после операции, в суд.

Судья постановил, что Корбана должны доставить на заседание в 14:00, пишет УНИАН.

"Суд пришел к выводу ... о предоставлении разрешения на задержание подозреваемого с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства для изменения меры пресечения. Ходатайство удовлетворить", —говорится в сообщении.

Во время зачитывания решения в зале судебных заседаний произошло столкновение между народным депутатом Андреем Денисенко и правоохранителями.

Во время зачитывания постановления Денисенко обвинил судью в продажности, и заявил, что "судья будет гореть в аду".

В постановлении суда говорится, что "суд приходит к выводу о возможности предоставления разрешения на задержание подозреваемого с целью его привода для участия в рассмотрении ходатайства об изменении меры пресечения".

Судья Чаус заявил, что Корбан по состоянию здоровья может участвовать в судебном заседании.

В этот момент депутат Денисенко прервал зачитывание решения и назвал судью "преступником".

"Мы видим, что вы продажный судья! Вы купленный человек. Вы сейчас озвучиваете заранее написанное решение!", — заявил Денисенко.

Депутат подчеркнул: "Вы обслуживаете Шокина, и вы будете гореть в аду вместе с Шокиным".

Денисенко бросил в судью несколько бутылок с водой, правоохранители оттеснили Денисенко, а судья, в свою очередь, продолжил зачитывать решение. Денисенко затем начал кричать, чтобы судья стал "на колени перед людьми".

Ранее сообщалось, что суд хочет изменить меру пресечения Корбану с домашнего ареста на содержание под стражей.

видео: 112 Украина