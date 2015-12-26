От субботы до субботы. Бюджетная бессонница, антикоррупционный бенефис и страсти на Днепропетровщине

26 декабря 2015, 20:16

Политики в происходящем вокруг Корбана и Вилкула-старшего куда больше, чем права.

Евгений Магда

Рада проголосовала за бюджет слишком ранним утром, чтобы многие народные избранники могли в нем разобраться. Саакашвили уверенно держит первенство в части борьбы с коррупцией. Днепропетровская область оказалась в центре внимания благодаря тамошним выдающимся персонажам политической жизни.

Уже традиционно главный финансовый документ страны принимается в условиях цейтнота. Разгоряченный критикой со всех сторон в свой адрес Арсений Яценюк даже пригрозил в случае необходимости устроить депутатам бюджетный рабочий день 31 декабря. Но слуги народа продемонстрировали наличие собственных интересов и горящие путевки на курорты, поэтому проголосовали за бюджет-2016 ранним утром 25 декабря. Причем недостающие голоса ("Самопоміч" и "Батьківщина" за бюджет не голосовали) отдали бывшие регионалы и радикалы Олега Ляшко, за несколько часов до голосования критиковавшего финансовый документ с пеной у рта. Президент успел назвать бюджет-2016 сложным, но необходимым (без него международные финансовые организации могут отказать Украине в продолжении финансирования), некоторые горячие головы заговорили о новой коалиции, а Николай Томенко в знак протеста против качества бюджета решил выйти из рядов коалиции и фракции БПП.

Интересно отметить, что Николай Мартыненко таки довел до конца процедуру отказа от депутатского мандата, и покинул фракцию "Народного фронта" одновременно с решившей вернуться на эстраду "радикалкой" Златой Огневич. Прецеденты двух опытных политиков-Николаев — Томенко и Мартыненко — по странной причине не подталкивают к аналогичным действиям их более молодых коллег, предпочитающих бравировать своей принципиальностью под критикуемыми ими партийными знаменами.

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Михеил Саакашвили убедительно доказывает, что претендует на роль политика украинского масштаба. Глава Одесской ОГА оседлал тему борьбы с коррупцией и уверенно набирает с ее помощью рейтинговые очки. Правда, Михеил Николозович смело изобличает многочисленные язвы общества, но как-то стесняется не менее громко называть рецепты лечения. В итоге получается некая недосказанность. Антикоррупционный форум, несмотря на участие в нем практически всех политических персонажей, которые знают, как произносится слово "коррупция", стал бенефисом Саакашвили, уверенно переигрывающего любого антикоррупционера за счет своей недюжинной харизмы.

Обнародованные группой "Рейтинг" данные соцопроса на тему популярности политических партий доказывают, что досрочные парламентские выборы вряд ли ожидают нашу страну в ближайшее время. Причина проста: в случае их проведения даже лидирующей в рейтинге "БПП-Солидарность" будет проблематично сформировать эффективную коалицию, ведь рейтинг "Народного фронта" балансирует в районе статистической погрешности.

Сразу несколько политиков из Днепропетровской области привлекли к себе повышенное внимание. Лидер партии УКРОП Геннадий Корбан привезен в Киев, прооперирован в Институте имени Амосова и остается под пристальным вниманием правоохранителей. Мэр Кривого Рога Юрий Вилкул решением Верховной Рады лишен своих полномочий, 27 марта в самом длинном городе Европы пройдут досрочные выборы городского головы, в ходе борьбы за назначение которых Егор Соболев пригрозил охранникам Верховной Рады гранатой. При всей разнице между судьбами Корбана и Вилкула-старшего нужно отметить, что политики в происходящем вокруг них куда больше, чем права.

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