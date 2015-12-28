На Донбассе боевики готовили коварную провокацию: сорвали силы АТО

В зоне АТО на Донбассе боевики хотели направить один из автомобилей наблюдателей ОБСЕ по маршруту, на котором тот был бы обстрелян их пособниками.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что "последствиями этой коварной провокации могла стать гибель международных экспертов и последующие обвинения в адрес сил АТО".

"Однако наши бойцы вовремя предупредили об этом членов СММ (Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ — ред.), и провокация сорвалась", — рассказали в штабе.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке нашей страны может быть сорван из-за агрессии боевиков.