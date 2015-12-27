Военный эксперт рассказал, что заставит Россию быстрее вернуть Крым

Россию можно заставить быстрее вернуть Украине аннексированный Крым с помощью всесторонней блокады полуострова и полной экономической изоляции страны-агрессора западными странами.

Об этом бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко сообщил во время чата на "Главреде".

В то же время эксперт выразил мнение, что ситуация с Крымом является более сложной, чем с Донбассом.

"Одним из средств ускорения (возврата полуострова — ред.), на мой взгляд, является всесторонняя блокада Крыма, а с другой стороны — переход к более эффективных средств давления на Россию, которыми могут быть ее отключения от мировой финансовой системы…", — отметил он.

При этом экс-заместитель начальника Генштаба добавил, что, к сожалению, введенные против российского государства западными странами санкции не являются настолько эффективными, как хотелось бы.

"И это является одной из причин, почему Россия не только не выходит из конфликта с Украиной, но и начала принимать участие в новом конфликте — в Сирии", — считает собеседник журналистов.

Напомним, ранее Игорь Романенко назвал причины, по которым на востоке украинского государства продолжаются военные действия. Другие мнения эксперта читайте в статье "Главреда" Экс-замглавы Генштаба ВСУ: Путин больше проиграл, чем получил от войны в Украине.