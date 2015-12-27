Корбана из киевской больницы хотят принудительно вывезти в Чернигов — адвокат

Из Киева лидера партия УКРОП Геннадия Корбана, который сейчас находится в отделении института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова, хотят принудительно перевезти в Чернигов.

Об этом сообщила его адвокат Оксана Томчук, пишет ТСН.

В то же время она уточнила, что для его транспортировки готовится вертолет.

"Юрист также подчеркнула, что ни одного разрешения на перевозку Корбана нет", — отметили журналисты.

По их данным, адвокаты попросили прокомментировать соответствующую информацию прокуроров, которые присутствовали на заседании суда, однако они отказались, ссылаясь на то, что без судьи не могут делать никаких заявлений.

Также защита Корбана утверждает, что документы, в которых следователи ГПУ просят через привод доставить его в суд, сфальсифицированы. "Прокуроры и врачи стараются без лицензированного эксперта провести медобследование Корбана", — сообщили адвокаты.

Напомним, 27 декабря Днепровский райсуд Киева продолжил рассмотрение ходатайства прокурора относительно изменения меры пресечения Геннадию Корбану с домашнего ареста на содержание под стражей.