Враг проверял бдительность сил АТО под Новоселовкой: получил по зубам и отступил с потерями

На протяжении прошедших суток в зоне проведения АТО преступники 35 раз нарушили условия прекращения огня. Боевики пытались проверить надежность обороны украинских защитников под Новоселовкой, но благодаря бдительности силовиков, враг был обнаружен и после боя вынужден был отступить.

Об этом сообщает пресс-служба штаба АТО в Facebook.

Так, с 18.00, 27 декабря, и до полуночи боевики 13 раз применяли оружие против украинских защитников.

По нашим позициям в Широкино враг прицельно бил из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

На участке линии разграничения "Донецк - Горловка" бандиты из стрелкового оружия, в частности вражеский снайпер, обстреляли один из наших опорных пунктов восточнее н.п. Новоселовка. Впоследствии недалеко от поселка Новоселовка-Вторая небольшая группа боевиков попытались проверить бдительность и надежность обороны украинских защитников. Бандиты были вовремя обнаружены, в результате получасового боя противник отступил. Среди нападавших возможные потери.

Кроме того, пророссийские бандформирования вечером несколько раз открывали неприцельный огонь из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов у Песков, Адеевки, Новгородского и Троицкое.

Сегодняшней ночью не зафиксировано ни одного случая нарушения российско-террористическими войсками режима "полной тишины", говорится в сообщении штаба.

Напомним, ранее глава Луганской ОВГА — Георгий Тука — выразил мнение, что процесс мирного урегулирования ситуации на востоке нашей страны может быть сорван из-за агрессии боевиков.