Кремль готовится к новым терактам на Донбассе — соцсети

Российский пассажирский самолет с выключенным транспондером пролетел над территорией оккупированного боевиками Донбасса.

Об этом исследователь ультраправых движений Антон Шеховцов написал в своем Twitter.

"Русский лайнер летит в зону боевых действий, выключает свой транспондер и включает его рядом с Москвой. Что это было?".

Russian airliner flies into the warzone, switches off its transponder, switches it on close to Moscow. What was it? pic.twitter.com/imYcKmDNDR — Anton Shekhovtsov (@A_SHEKH0VTS0V) 27 декабря 2015

В свою очередь, украинский журналист Роман Бурко предположил, что такие действия могут свидетельствовать о подготовке Россией к совершению теракта над Донбассом.

"Кремль тренируется проводить новые теракты с самолетами над зоной АТО. Ищут повод", — пишет Бурко в Twitter.

Кремль тренируется проводить новые теракты с самолетами над зоной АТО. Ищут повод... https://t.co/V3KpSuFCoo — Roman Burko (@newsburko) 28 декабря 2015

Напомним, 17 июля исполнился год со дня катастрофы на Донбассе, в которой погибли все 298 человек, находившихся на борту самолета.

Как известно, страны, которые проводят независимое расследование дела по факту катастрофы лайнера, обратились к Совбезу ООН с просьбой создать международный уголовный трибунал для привлечения к ответственности лиц, виновных в совершении связанных с этим инцидентом преступлений.