Кремль готовится к новым терактам на Донбассе — соцсети

Российский пассажирский самолет с выключенным транспондером пролетел над территорией оккупированного боевиками Донбасса.

Об этом исследователь ультраправых движений Антон Шеховцов написал в своем Twitter.

"Русский лайнер летит в зону боевых действий, выключает свой транспондер и включает его рядом с Москвой. Что это было?".

