Суд снова продлил срок ареста экс-"беркутовцев" Зинченко и Аброськина

В понедельник, 28 декабря, Святошинский районный суд Киева снова продлил срок ареста экс-бойцов спецподразделения МВД "Беркут" Сергея Зинченко и Павла Аброськина.

Об этом пишет УНИАН.

В то же время агентство уточнило, что бывшие силовики будут находиться под стражей до 25 февраля 2016 года.

"Соответствующее решение огласил судья Сергей Дячук, удовлетворив, таким образом, ходатайство прокуратуры", — добавили журналисты.

Напомним, в прошлом году Генпрокуратура передала в суд уголовное производство против Сергея Зинченко и Павла Аброськина, которых подозревают в убийстве в центре Киева 39 активистов Майдана 20 февраля 2014 года. Узнать больше об их деле можно здесь.