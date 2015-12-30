Разведка США спрогнозировала ситуацию на Донбассе в 2016-м: бои утихнут

В 2016 году возникший на востоке Украины конфликт станет "замороженным" с менее интенсивными боями, чем были в 2015-м, но с периодическими столкновениями между украинскими военными и террористами.

Об этом говорится в прогнозе американской частной разведывательно-аналитической компании Stratfor по политической и экономической ситуации в мире на следующий год, пишет УНИАН.

В то же время аналитики выразили мнение, что Минские договоренности останутся основой дипломатических переговоров по решению ситуации на Донбассе.

"Вместе с тем, Россия и боевики имеют иную интерпретацию политической составляющей соглашений, чем Украина и Запад. Эти различия будут препятствовать достижению в 2016 году более полных договоренностей по урегулированию конфликта", — добавили аналитики.

Кроме того, по их данным, США и ЕС почти гарантированно сохранят санкции против РФ, если Москва не докажет, что готова отказаться от контроля над границей между своим государством и захваченными наемниками территориями, а также допустить туда наблюдателей ОБСЕ.

Напомним, ранее бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко назвал причины, по которым на Донбассе продолжаются военные действия. Ознакомиться с данными эксперта можно здесь.