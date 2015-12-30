Крым вернется в Украину после смены власти в России — политолог

Крым сможет вернуться в Украину только в случае разрушения современной российской государственности.

Об этом глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко рассказал на чате в "Главреде".

"РФ по собственной воле не вернет нам Крым. Скажу, возможно, не очень популярную вещь, и мы тоже сами собственными силами не сможем вернуть Крым. Это возможно только в случае разрушения современной российской государственности. Тогда у нас появится шанс вернуть Крым", — заявил эксперт.

Его прогноз относительно возврата Донбасса более оптимистическое. "По Донбассу — шансов больше. Путин может пойти на уступки и под давлением Запада, и под давлением экономического кризиса, но все равно он будет пытаться сохранить хотя бы частичный контроль над ныне оккупированными территориями Донбасса. Пока более вероятно сохранение статус-кво в зоне конфликта. Я не уверен, что Путин готов вывести из Донбасса своих военных и спецслужбы. Соответственно этот регион еще останется на время беспокойным", — сказал Фесенко.

Уточняя, какое будущее ждет оккупированные земли Донбасса, будет ли там установлен мир, конфликт будет заморожен или Восток Украины ожидает продолжение войны, Фесенко заявил: "Скорее всего, замораживание конфликта, но не сразу. Будет и поиск мирного формулы, и локальные попытки эскалации конфликта, но в следующем году наиболее вероятный сценарий — постепенное полузаморозка конфликта", — считает Фесенко.

Напомним, эксперт объяснил, почему Кремль втягивает соседние страны в "русский мир".