Правозащитники заявили, что Корбана лишают права на жизнь

Харьковская правозащитная группа требует, чтобы лидера партии УКРОП Геннадия Корбана перевели в больницу.

Об этом говорится в сюжете выпуска ТСН.

Свое заявление группа обнародовала на собственном портале. По мнению правозащитников, следователи и судьи лишают Корбана не только права на медицинскую помощь. В послеоперационном состоянии Корбану препятствуют в одном из важнейших прав — праве на жизнь, отмечают правозащитники, добавляя, что это противоречит принципам демократического общества.

Судебное заседание, которое длилось около 30 часов, и отказ судьи объявить перерыв, несмотря на усталость участников процесса, должны быть квалифицированы как жестокое и бесчеловечное обращение – говорится в заявлении.

Напомним, Геннадий Корбан был задержан 31 октября. 4 ноября ему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (создание и участие в преступной организации), ч. 3 ст. 157 (препятствование деятельности избирательных комиссий), ч. 5 ст. 191 (речь идет о присвоении денежных средств в особо крупных размерах благотворительной организации "Фонд обороны страны"), ч. 2 ст. 289 и ст. 349 Уголовного кодекса Украины (речь идет о захвате в Днепропетровске в качестве заложников председателя Госземагентства Украины и директора департамента Днепропетровского городского совета). Корбану была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, срок которого истекал 31 декабря.

Напомним, ранее сообщалось, что партия УКРОП начинает сбор подписей под требованием к Президенту Петру Порошенко прекратить политические репрессии, немедленно освободить всех политзаключенных, в том числе лидера политсилы Геннадия Корбана.