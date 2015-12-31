Россия пожаловалась в ООН за энергоблокаду Украиной аннексированного Крыма

Россия пожаловалась генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну о блокаде с украинской стороны оккупированного РФ Крыма, передав письмо общественного движения крымско-татарского народа "Къырым" ("Крым").

Об этом со ссылкой на постоянное представительство РФ при ООН сообщает агентство "РИА Новости".

В этом письме так называемый вице-спикер "Государственного совета" аннексированного Россией Крыма, глава движения "Къырым" Ремзи Ильясов сообщил о продолжающейся более двух месяцев блокаде Республики Крым, "имеющей место на трех контрольно-пропускных пунктах "Каланчак", "Чаплинка" и "Чонгар" со стороны прохождения Государственной границы Украины", говорится в сообщении.

Также в письме отмечается "растущее число преступлений, тесно связанных с терроризмом, как взрывы, повредивших опоры линий электропередачи".

Ильясов обратился к генеральному секретарю ООН с просьбой "безотлагательно в кратчайшие сроки рассмотреть возникшую критическую ситуацию и принять соответствующие меры реагирования", а также "призвать украинскую сторону четко соблюдать взятые на себя обязательства по борьбе с терроризмом и к разоружению незаконных формирований".

Напомним, ранее сообщалось, что в разведке рассказали о разгуле антисемитизма в оккупированном Крыму.