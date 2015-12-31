Боевики и в новогодние праздники не успокоятся: 31 раз обстреляли позиции наших воинов

Боевики продолжают нарушать условия прекращения огня в зоне проведения АТО на Донбассе. Так за прошедшие сутки боевики 31 раз пытались спровоцировать украинские подразделения на применение оружия в ответ. Все попытки оккупантов оказались неудачными.

Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

По данным штаба, 30 декабря, вечером захватчики дважды из стрелкового оружия, снайперских винтовок и ручных противотанковых гранатометов прицельно обстреливали позиции наших войск возле Марьинки.

Также враг не прекращает вести огонь и севернее временно оккупированной кремлевскими наемниками Горловки, говорится в сообщении.

Из 82-мм минометов бандиты дважды били в сторону наших защитников в районе поселка Зайцево. Возле Новгородского бандиты около десяти раз открывали огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

"На участке линии разграничения сторон, которая расположена на границе Донецкой и Луганской областей, российско-террористические войска стреляли в сторону бойцов украинской армии из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и вооружения БМП", — говорится в сообщении.

Возле Донецкого аэропорта подконтрольные российской власти преступники совершали вооруженные провокации в Опытном и Песках.

С полуночи враг в зоне проведения АТО оружие не применял.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения АТО наблюдается ощутимое снижение активности пророссийских боевиков.

видео:Військове телебачення України